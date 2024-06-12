Nihal Olçok’tan Erdoğan’a çağrı: Katilleri arıyorum

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum" diyerek seslendi.

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Nihal Olçok’tan Erdoğan’a çağrı: Katilleri arıyorum

15 Temmuz 2016’daki Darbe Girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Ankara’da öldürülen eşli Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in AKP’li Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan Erdoğan’a seslenen Olçok, “oğlunun ve eşinin katillerini aradığını” söyledi.

Erdoğan’ın danışmanı olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Nihal Olçok, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum.”

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