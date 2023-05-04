MHP'de uyuşturucu depremi: İlçe başkanı eroinle yakalandı, yönetim feshedildi

MHP Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, Diyarbakır’da 1 kilo eroin ile yakalandı. Üste gözaltına alınırken, genel merkez talimatıyla ilçe yönetimi düşürüldü.

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MHP'de uyuşturucu depremi: İlçe başkanı eroinle yakalandı, yönetim feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bitlis Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalandı.

Tele1'den Egehan Erkün'ün haberine göre, gözaltına alınan MHP İlçe Başkanı Üste tutuklandı.

GENEL MERKEZDEN JET HIZIYLA TALİMAT

MHP’li Üste’nin uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından Genel Merkez talimatıyla Bitlis Hizan İlçe Yönetimi feshedildi. Bitlis İl Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda, “Bitlis Hizan MHP İlçe yönetim kurulumuz genel merkezimin takdirleri sonucu, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince fesh edilmiştir” denildi.

MHP İL BAŞKANI ÖNCE REDDETTİ, SONRA DOĞRULADI

Uyuşturucu skandalıyla ilgili MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak’a açıklamalarda bulundu.

MHP’li Üste hakkında ‘artık eski ilçe başkanı’ ifadesini kullanan İl Başkanı Uçak, önce iddiayı reddeti daha sonra söz konusu operasyonu doğruladı.

Uçak, Hizan ilçe yönetiminin genel merkez talebiyle düşürülmediğini belirterek, ‘Kendisi istifa etti ama paylaşımı o şekilde yaptık” iddiasını öne sürdü.

İstifa gerekçesini sorduğumuzda ise İl Başkanı Uçak, “Kendisi yetersiz kalmıştı. İstifa bu kötü hadiseye denk geldi. İstifadan sonra haberdar olduk, olmaması gerekirdi. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizde de bu tarz olaylar olmaz.” dedi.

Gözaltına alınan Üste’nin emniyetteki durumunu sorduğumuz Uçak, “Bilmiyorum, haberimiz olmadı” yanıtını verdi.

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