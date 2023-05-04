İYİ Parti'den yeni video: 'Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak'

İYİ Parti, 14 Mayıs seçim kampanyası kapsamında "Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" mesajıyla yeni bir video yayınladı.

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İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında "Türkiye ürettikçe kalkınacak; emekçiler tarih yazacak" mesajıyla yeni bir video yayınladı.

Videoda besici bir kadının ahırda tek kalan ineğinin başını okşadığı görüntüler yer alırken fonda ise radyoda “Aman ölüm canım ölüm, üç gün ara ver” sözlerinin yer aldığı Selanik Türküsü’nün çaldığı duyuluyor. Besici kadın ineğine “Sarıkız’ım bir tek sen kaldın, gel gidiyoruz” diyerek otlağa doğru giderken radyoda ise haberlere geçiliyor ve “2025 yılı besiciler yılı oldu, 23 yıl sonra ilk kez tarımda ithalat dönemi tarih oldu. Artık Türkiye kendi kendine yeten bir ülke” ifadeleri duyuluyor.

Haberin okunmasıyla birlikte çayırda yürüyen besici kadın ve ineğinin üzerine güneş doğarken “Mayıs, 2025” yazısı ortaya çıkıyor. Video İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in emekçi kadınlarla çekilmiş bir fotoğrafının üzerine, “Emekçiler tarih yazacak” ifadelerinin yazıldığı görüntüyle son buluyor.

 
 

Kaynak: ANKA

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2023 seçim seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları İYİ Parti Meral Akşener
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