Hacer Foggo, Gerçek Gündem TV'de anlattı: 'CHP iktidarında derin yoksullukla sistematik mücadele edilecek'

Yıllardır yoksulluk üzerine çalışan gazeteci/yazar Hacer Yıldırım Foggo, Gerçek Gündem TV'de Faruk Eren'in sorularını yanıtladı. CHP’den İzmir ikinci bölge milletvekili adayı olan Hacer Foggo, projelerini anlattı.

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GERÇEK GÜNDEM - Derin yoksulluk kavramı özellikle pandemi sırasında hayatımıza girdi. Sokağa çıkma yasakları, kapanan iş yerleri ile işsizlik arttı. Kentlerin varoşlarında yaşayan on binlerce insan beslenemez hale geldi. Birçok çocuk okulu bırakmak zorunda kaldı ve çocuk işçiliği arttı. Bu dönemde Derin Yoksulluk Ağı düzenlediği kampanyalarla bu insanlara yardım etmeye çalıştı.

Pandemi sonrasında ortaya çıkan ve halen süren ekonomik kriz yoksulluğu yaygınlaştırdı. Yıllardır yoksulluk üzerine çalışan gazeteci/yazar Hacer Yıldırım Foggo, bu yoksulluğun görünür kılınmasını sağlayan en önemli isimlerden. Bir süredir CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olan Hacer Foggo, aynı zamanda İzmir ikinci bölgeden milletvekili adayı.

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Foggo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını söyledi ve CHP iktidarında derin yoksullukla aşama aşama mücadele edileceğini açıkladı.

“DEVLET YOKSULUN AYAĞINA GİDECEK”

Hacer Foggo, “2018’de yaygınlaşmaya başlayan derin yoksulluk pandemi ile birlikte, gıda fiyatlarındaki artışla birlikte açlığa evrildi. Ekonomik kriz ile birlikte çalışan yoksulluğu da yaşamaya başladık. Asgari ücret açlık sınırının altında. Beyaz yakalı dediğimiz plaza çalışanları bile açlık sınırının altında maaş alıyor. Aile Destekleri Sigortası ile özellikle yoksul kadınlar kapı kapı dolaşarak yardım toplamaktan kurtulacak. Devlet yoksulun ayağına gidecek ve sağlanacak istihdamla yoksullu azaltılabilecek” dedi.

Mahallelere açılacak kreşler ile kadınlar üzerindeki yükün azaltılabileceğini, çocukların erkenden eğitime alınabileceğini, mesleki kurslar ile istihdamın artırılabileceğini söyleyen Foggo, yoksulların sadece seçim zamanı hatırlanmaması gerektiğinin, yoksul mahallelerin oy deposu olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

CHP’den İzmir ikinci bölgeden milletvekili adayı olan Hacer Foggo, sekizinci sırada. Foggo’ya göre sadece kendisinin değil, kendinden sonraki adayların da seçileceğine, AKP’nin oy kaybedeceğine inanıyor. Hacer Foggo geçen hafta İzmir’de yapılan mitingin de bunu gösterdiğini söyledi.

Söyleşinin tamamını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=i3zx75FXRUg

Kaynak: Gerçek Gündem

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