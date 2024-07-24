MHP ve Bahçeli’nin Radarına Girmişti! 'Osman Kavala' Talebine Red Alan Tuğrul Türkeş: Kahraman, Atalay Ve Mater’i De Ziyaret Edeceğim

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından hükümlü Osman Kavalı’yı ziyaret etmek için başvuru yaptığını açıklamasının ardından babasının kurucusu olduğu MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin radarına girmişti. Türkeş, tepkilere rağmen bu sefer yine Gezi davasından hükümlü olan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'le görüşmek için de başvuru yaptığını duyurdu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AKP Milletvekili, Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'yı cezavinde ziyaret edeceğini açıklamıştı. Kavala ise bugün avukatları aracılığıyla paylaştığı mektununda, gelen tepkileri yadırgadığını belirterek, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söyledi.

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Türkeş ise "Osman Kavala’yı ziyaret edeceğinizi açıklamıştınız, üzerinden bir hafta geçti, gerçekleşmedi? Hâlâ ziyaret konusunda kararlı mısınız? Gördüğünüz tepkiler sizi bu isteğinizden vaz mı geçirdi? Ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna, Kavala ziyaretinden vazgeçmediği şeklinde cevap verdi.

Türkeş, aynı şekilde Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de ziyaret edeceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına 19 Temmuz'da dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyleyen Türkeş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

Türkeş, Çakır'ın “Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi?” sorusunu ise esmi prosedür neyse onu yaptığını ve cevap beklediğini söyleyerek yanıtladı.

Çakır ise, "Bunun üzerine cezaevine sık sık ziyaretlerde bulunan şahısları aradım, terör suçlarından hükümlüler dahil olmak üzere ziyaret başvurularına Bakanlıktan aynı gün dönüş aldıklarını, olması gerekenin de zaten böyle olduğunu ifade ettiler. CHP milletvekili Gökhan Günaydın’ı aradım Adalet Bakanlığı’nın başvurularını aynı gün cevapladığını, şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadığını söyledi" dedi.

BAHÇELİ'DEN KAVALA TEPKİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı sürpriz basın toplantısında, isim vermeden Türkeş'e yüklenerek, "Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Soros’çu Kavala’ya siyasi geleceğini bağlayanlar ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. CHP’nin şifreleri PKK’nın elinde, DEM’in kullanımındadır. Türk milleti köksüz ve kötü niyetli müflisleri görmektedir. Bu nedenle emperyalizmin içimize kadar yuva yapmış piyonları muhakkak çuvallayacak, alayının birden oyunları bozulacak, mahcubiyet ve mağlubiyet akıbetleri olacaktır" dedi.

TUĞRUL TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

Bir hafta önce verdiği bir mülakatta Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret etmek istediğini açıklayan AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş bu isteğini şöyle anlatmıştı: “Bakanımız Yılmaz Tunç’tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Osman Kavala’yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının yedi yılını, ömrünün 10’da 1’ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğum.”