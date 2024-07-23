MHP'den 154 Kişilik Liste Eleştirilerine Yanıt: 'Neden Bu Kadar Telaşlandınız?'

MHP'nin Sinan Ateş suikastını takip eden gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişilik liste hazırlaması ve genel başkan Devlet Bahçeli'nin "154 kişiyi yakın takipteyiz, hesaplaşacağız" sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Bahçeli'nin ardından listeye ilişkin MHP'den bir açıklama daha geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirileri "Çarpıtma" ve "MHP'ye düşmanlık" olarak niteledi.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Duruşma evresindeki işlemler sadece muhakemenin süjelerine değil, herkese açık olup bu durum duruşmanın aleniliği kuralı ile güvence altına alınmıştır.

Avukatlarımız tarafından 1 Temmuz günü mahkemeye sunulan “suçtan zarar gören olarak CMK 237. maddesi gereğince davaya katılma dilekçesi” ve eklerinin 21 gün sonra gizli bir belge bulunmuş gibi kamuoyuna sunulması , yapılan çarpıtmalar Milliyetçi Hareket Partisine düşmanlık edenlerin düzeyini bir kez daha göstermiştir.

Ceza muhakemesinin amacı, adil bir yargılama ile somut gerçeğin her türlü şüpheden uzak biçimde kesin olarak ortaya çıkarılması olduğuna göre , davaya katılma dilekçesi ve bilgisine başvurulması istenen kişilerin listesi bazı kişileri neden bu kadar telaşlandırdı ?

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında, "Beklentimiz şudur, kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. demişti. Milliyetçi Hareket Partisi’ne hayatsızca saldıranlar emrihak vaki olduğunda mezarlarına iki kürek toprak atacak namuslu adam bulamayacaklar."