MHP sessizliğini korurken İYİ Parti'den 'Sinan Ateş' çıkışı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 31 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Ateş'in cenazesine MHP ve Ülkü Ocakları'nın yönetici kadrolarının katılmaması tepki çekmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapmazken; İYİ Parti'den saldırıya ilişkin açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, Türk milletinin vatansever bir evladını kaybettiğini söyledi.

''SİYASETE MALZEME OLMAMASI İÇİN ÖZEL BİR ÇABA SARF ETTİK''

"Adaletin yerini bulmasını temenni ettiklerini" bildiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Bu menfur, hain saldırıyı kınıyor, lanetliyoruz. Bunu basit bir saldırı, bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz. Ankara'da, ülkenin başkentinde bırakın siyasi görevlerini, bir akademisyen, genç bir insan bir suikasta kurban gitti. İvedilikle, devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Böylesine önemli, vicdanımızı yaralayan bir konunun siyasete alet edilmemesi için böyle bir konuda siyaset bertaraf olsun, batsın böyle siyaset, siyasete malzeme olmaması için özel bir çaba sarf ettik."

AKŞENER AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Zorlu, "Akşener'in konuyla ilgili en başından beri hassasiyet gösterdiğini" belirterek, "Bu menfur saldırının hemen ardından Sayın Genel Başkanımız merhumun kederli ailesiyle görüştüler. Konuyu birebir her aşamasıyla takip etmektedir. Biz de parti olarak takip ediyoruz, takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.