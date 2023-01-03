CHP'nin en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liraya yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP, açlık sınırının yarısına dahi yaklaşamayan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif AKP ve MHP oyları nedeniyle reddedildi.

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CHP'nin en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liraya yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

GERÇEK GÜNDEM /

Artan enflasyon ile birlikte temmuz ayında yapılan güncellemenin ardından en düşük emekli maaşı 3.500 TL, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 lira oldu. 

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yayımlanan Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 7.818 TL, yoksulluk sınırı 27.041 oldu. Emekliler ekonomide gelinen tablo ile birlikte açlığa mahkum edildi. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık ortalamanın ortaya çıkmasının ardından memurlara ve emeklilere yapılan zam oranının yüzde 25 olduğunu duyurdu. Açıklanan rakam ile emekliler açlık sınırına dahi yaklaşamadı.

CHP'NİN 'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 8 BİN 500 LİRA OLSUN' TEKLİFİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP emeklilerin yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu. Kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 8 bin 500 TL olması talep edildi. Teklif iktidarda yer alan AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İktidarın emeklilere yönelik tavrına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "En düşük emekli aylığının 8500 lira olması için TBMM'de verdiğimiz kanun teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" paylaşımında bulundu.

CHP'nin en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liraya yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi - Resim : 1

CHP'Lİ GAMZE TAŞÇIER: CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN AÇLIĞA TERK EDİLEN MİLYONLARCA EMEKLİ SANDIKTA GEREKEN CEVABI VERECEK

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise konu hakkında yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli maaşının asgari ücret tutarına yükseltilmesi için verdiğimiz kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı tarafından açlığa terk edilen milyonlarca emekli sandıkta gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liraya yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi - Resim : 2

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