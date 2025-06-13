MHP Lideri Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki: 'Türkiye'ye Verilmiş Sinsi Bir Mesaj'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in İran'a saldırılarına tepki gösteren yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır" dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki: 'Türkiye'ye Verilmiş Sinsi Bir Mesaj'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in İran'a saldırılarına tepki gösteren yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, İsrail’in “Yükselen Aslan” adı verilen operasyonuyla nükleer tesisler, askeri üsler ve sivil hedefleri vurduğunu, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ile bilim insanlarını katlettiğini belirterek, bu saldırının İsrail’in “vandal ve kanlı yüzünü” bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

'SİSTEMATİK SOYKIRIM'

Bahçeli, bölgesel ve küresel istikrarsızlığın tehlike sınırlarını aştığını, insanlık değerlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. “Maalesef barış, huzur ve diyalog beklentileri sürekli boşa düşürülüyor. Uluslararası hukuk devre dışı, uluslararası kuruluşlar tasfiye halinde. Masum toplumlar katliam ve soykırım tehdidi altında,” diyen Bahçeli, İsrail’in Gazze’de insanlık suçu işlediğini ve sistematik soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin etrafının ateşle çevrildiğini belirten Bahçeli, İsrail’in yarattığı yıkımların yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı etkilediğini savundu.

'NETANYAHU DERHAL ATILMASI GEREKEN BİR SAFRADIR'

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının, Umman’da pazar günü yapılması planlanan nükleer müzakereleri sabote etmeye yönelik bir hamle olduğunu öne süren Bahçeli, Netanyahu’nun iç politikadaki sıkışmışlığı ve seçim korkusunun bu vahşi politikaları körüklediğini belirtti. “Gazze katili Netanyahu derhal atılması gereken bir safradır” ifadesini kullanan Bahçeli, İsrail Başbakanı’nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili spekülasyonlarının da “sipariş propaganda” olduğunu ekledi.

'DÜNYA HER İHTİMALE AÇIK HALE GELECEK'

Bahçeli, İsrail’in periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a saldırdığını ve Türkiye’yi hedef aldığını belirterek, “Bu alçak cehalet ve cinayet makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir” uyarısında bulundu. İsrail’in bebekleri öldürdüğünü, yardım gemilerini engellediğini ve Gazze’yi yok etmeye çalıştığını söyleyen Bahçeli, bu barbarlığa dayanmanın akıl ve ahlak dışı olduğunu vurguladı.

'NİHAİ HEDEF TÜRKİYE'

Açıklamasında Türkiye’nin gelişmelerin merkezinde olduğunu belirten Bahçeli, İsrail’in Türkiye’nin “terörsüz gelecek” hedefini baltalamaya çalıştığını ve nihai hedefin Türkiye olduğunu söyledi. “İran’a yapılan operasyon, Türkiye’ye sinsi bir mesajdır. Türkiye Yüzyılı’na ve diriliş ruhuna dolaylı tepkidir” diyen Bahçeli, Türk milletinin Siyonizm ve emperyalizme karşı bir olduğunu ifade etti.

'MHP, İSRAİL'İN GÜÇ KULLANILARAK ÖNÜNÜN KESİLMESİ DÜŞÜNCESİNDE'

MHP lideri, İsrail’in durdurulmasının milli güvenlik ve bölge barışı için tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir. Zira başka bir seçenek kalmamıştır. Sözün hükmü bitmiş, diplomasi etkisini kaybetmiştir” dedi. Ayrıca, ABD’yi tarihin doğru tarafında durmaya çağıran Bahçeli, ABD içindeki protestoların da bu süreçte dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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