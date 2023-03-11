MHP ile aynı ittifakta olması gündemde: HÜDA PAR'ın programında Şeyh Said'e özür ve 'özerklik' var

Cumhur İttifakı'na katılma kararı vermesi beklenen HÜDA-PAR'ın programında yer alan ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

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MHP ile aynı ittifakta olması gündemde: HÜDA PAR'ın programında Şeyh Said'e özür ve 'özerklik' var

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalaması ile birlikte seçim süreci resmen başlarken; siyaset kulisleri de hareketlendi. 

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HÜDA-PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKIN

Yapılan görüşmeler sonucunda AKP, MHP ve BBP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'na HÜDA-PAR da davet edildi. 

İttifaka katılma kararının açıklanması beklenirken; bir dönem birçok yurttaşın ölümünde sorumlu tutulan Hizbullah'a yakınlığa ile bilinen HÜDA-PAR'ın programında yer alan ifadeler de gündeme geldi. 

SEYH SAİD'E ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK 

HÜDA-PAR'ın programında 1925 yılındaki gerici ayaklanmanın lideri olarak bilinen Şeyh Said'e özgürlük verilmesi talebi bulunuyor. 

Programda ayrıca eyalet sistemi, özerklik ve federasyon konularının tartışılabilmesi ve  ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazısının silinmesi talepleri bulunuyor. 

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PROGRAMLARI İÇİN ÇABA HARCAYACAKLARINI SÖYLEDİ 

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada programlarının hayata geçmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi. 

Yazıcıoğlu, "Eğer ittifak olursa biz de kendi programımızdaki taleplerin gerçekleşmesi için bir çaba içerisinde olacağız ve bunların takipçisi olacağız. Fakat hiç kimse memleketin hiçbir sorununu tek başına kendi düşünceleri doğrultusunda çözülmesini bu topluma dayatmaz, dayatamaz. Ama bir uzlaşma zemini aranır. Evet o talepler bizce de makul taleplerdir.  Hükümetin bunları karşılaması yönünde bizim de talebimiz olur" diye konuştu.

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