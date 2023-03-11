Akşener ve İmamoğlu Antakya'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da kurulan “İYİ Kent” adı verilen konteyner kenti ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan bilgi aldı. Akburak, “Yaklaşık iki sene boyunca burada hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız oturabilecekler” dedi.

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Akşener ve İmamoğlu Antakya'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası bugün tekrar bölgeyi ziyaret etti. Akşener, ilk olarak Hatay’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) afet koordinasyon merkezine gitti.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş’tan kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akşener daha sonra HBB’nin kurduğu afet koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Akşener daha sonra, Antakya’da kurulan ve “İYİ Kent” adı verilen konteyner kenti ziyaret etti. Burada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan bilgi aldı. Akburak, Akşener’e; “Yaklaşık iki sene boyunca burada hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız oturabilecekler” dedi.

Kaynak: ANKA

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Deprem
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