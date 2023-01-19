CHP'li Erkek: Erdoğan çok zor durumda oy için Hüda-Par ile pazarlık yapıyor

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Erdoğan'ın çocuk zor durumda olduğunu söyleyerek Hüda-Par ile pazarlık yaptığını ve Hizbullah militanlarının dosyalarını Yargıtay tarafından yeniden incelendiğini iddia etti.

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CHP'li Erkek: Erdoğan çok zor durumda oy için Hüda-Par ile pazarlık yapıyor

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek Halk TV'de Sözüm Var programına katıldı. 

Erkek, seçime ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Hüda-Par ile pazarlık yaptığını iddia etti. 

Erkek şunları kaydetti: 

"O kadar zor durumdaki Erdoğan... Biliyorsunuz Hüda-par Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Böyle bir şey var galiba. Yargıtay'da şu an çok enteresan şeyler oluyor. Yargıtay, Ceza Genel Kurulu'na bazı dosyaları gönderiyor. 10 yıl önce kesinleşmiş dosyaları... Hizbullah militanlarının dosyalarını gönderiyor. Bunları bozun diyor. Bir daha bakın diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı işi gücü bırakmış bununla uğraşıyor. Neden? Oy desteği alabilmek için.

İstanbul Sözleşmesi'nden neden bir gecede çıktı Erdoğan? Acaba Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na çekebilir miyim, diye... O kadar ihtiyacı var ki..." 

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