Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta depremzedelere seslendi: 'Türkiye'de çok şey değişecek'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Tekir mahallesinde, depremzedelere seslendi.

Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta depremzedelere seslendi: 'Türkiye'de çok şey değişecek'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin Tekir mahallesinde depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

"HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan depremzedelere, şöyle seslendi:

“Hepinize geçmiş olsun. Büyük bir acı yaşadık. Biz de yüreğimizde taşıdık aynı acıyı. Sizden isteğim; moralinizi asla bozmayın. Bütün sorunlar aşılabilir. Türkiye güzel ve zengin bir ülke. Bütün bu sorunları aşabilecek kabiliyeti ve yeteneği olan bir ülke. Emin olun beraber yaraları sarmaya çalışıyoruz.

İşte Mansur Bey, burada. Ekibi ile beraber, donanımı, araçları ile gereçleri ile beraber… Kırsalda hayvan yemi taşıyor. Fideler taşıyacak. Ama bunlar yeter mi, yetmez. Herkes evinde huzur içinde yaşamak ister. Depreme dayanıklı evlerinde yaşamak ister. Onu da bekleyin, biraz sabredin. 15 Mayıs’tan sonra Türkiye’de çok şey değişecek. Türkiye’de zihniyet değişecek. Hiçbir ayrılık gayrılık olmayacak. Herkes birbirini kucaklayacak. Daha güzel, daha yaşanabilir bir atmosferi hep birlikte hayata geçireceğiz. Hep beraber mücadele edeceğiz.”

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“Bizim burası, Orman Dairesi var. Türkiye’nin en büyük fidanlıklarından biri burada. Her tarafımız su. İnşallah iktidara gelirseniz, meslek yüksek okulu istiyoruz. Ormancılık veya Su Ürünleri gibi… Onlar geldiği zaman bu Tekir’in bütün dertleri biter.”

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