MHP harekete geçti: Süleyman Soylu geri mi dönüyor?

Ankara kulislerine yansıyanlara göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için MHP ciddi biçimde baskı yapıyor.

Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, Soylu'nun yeniden bir göreve getirilebileceğine dair iddiaları gündeme getirdi. Ergin, MHP'nin Soylu için "çok ciddi bir biçimde bastırdığını" söyledi.

Bir süre önce de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna Süleyman Soylu'nun geleceği iddia edilmişti.