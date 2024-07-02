MHP harekete geçti: Süleyman Soylu geri mi dönüyor?

İddiaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeninden göreve gelmesi için AKP'ye baskı yapıyor.

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MHP harekete geçti: Süleyman Soylu geri mi dönüyor?

Ankara kulislerine yansıyanlara göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için MHP ciddi biçimde baskı yapıyor.

Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, Soylu'nun yeniden bir göreve getirilebileceğine dair iddiaları gündeme getirdi. Ergin, MHP'nin Soylu için "çok ciddi bir biçimde bastırdığını" söyledi.

Bir süre önce de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna Süleyman Soylu'nun geleceği iddia edilmişti.

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