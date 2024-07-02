Rize'de silahlı saldırı! Eski AKP'li başkan öldürüldü

Rize'de önceki dönem belde belediye başkanlığı yapan AKP'li Ahmet Naci Aytemiz uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Rize'de silahlı saldırı! Eski AKP'li başkan öldürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Aytemiz, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde Naci Aytemiz'in vücuduna beş kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA

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