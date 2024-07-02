Ali Mahir Başarır: Söz veriyoruz erken genel seçim olacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de basın açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Başarır, Kayseri ve Suriye’de yaşanan olaylara, 10 Ekim Gar Katliamı davasında çıkan karara ve Sinan Ateş davasına da değindi.

Başarır’ın açıklamaları şöyle:

“Bu bir siyasi cinayet davası. İki yıl sonra görülen bir utanç verici bir iddianame ve ilk duruşmada utanç verici ifadelerle karşılaştık. Ben buradan heyete sesleniyorum; ceza yargılamasında temel amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. Herkes de biliyor ki bu yargılama siyasi cinayet ve azmettirene azmettiren var. Dün genel başkanımız Özgür Özel ve bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Takip etmeye devam edeceğiz ve gerçek suçlular ceza alana kadar peşini bırakmayacağız.

‘İNSANLIK SUÇUNA BERAAT VERDİLER’

Bir diğer davada 10 Ekim Gar katliamı davası. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu katliam insanlık suçuydu. Bu ülkede ve dünyada tartışmasız. Ama insanlık suçuna beraat verdiler. Bu kararı kınıyoruz.

‘ÇOK BAKAN GELİR, ÇOK GİDER’

Bakanlar değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki gitti. Siyaseti bırakıp aile vakfında çalışacağını söyledi. Zaten aile vakfı gibi çalışan bir kabinede çalışıyordu. Yeni işinde zorlanmayacak. Kim geldi yerine? Joker bakan Murat Kurum. Niye geri geldiğini anlamıyorum. Kim bu Murat Kurum? Kanal İstanbul’un en çoşkulu savunucusu, Salda Gölü’ne iş makinelerini sokan Bakan, Kuzey Ormanları’nı imara açan ve imar affını bu ülkeye getiren Bakan. İliç faciasının bize göre en büyük faillerinden birisi. Hep kaybetmiş, yeteneksiz… Mehmet Özhaseki gidiyor, Murat Kurum geliyor, Murat Kurum gidiyor, Mehmet Özhaseki geliyor. Bu mu değişim. Diğer giden bakan Fahrettin Koca. Jetgiller ailemizin kıdemli iki üyesiydi. Bu sistem devam ettikçe çok bakan gelir, çok gider.

‘GEL 17 BİN LİRA VERECEĞİM TEK BAŞINA GEÇİNEBİLECEK MİSİN?’

Asgari ücret neden artmıyor? Beyefendiler yaylalarına, yazlıklarına, yurtdışına gidecek ama milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Mehmet Şimşek ‘Asgari ücret yüksek’ diyor, utanmaz adam, gel 17 bin lirayla bir ay geçin! Kira fiyatlarından, pazardan haberin var mı? Ben seni 85 milyona havale ediyor. Gel 17 bin lira vereceğim tek başına geçinebilecek misiniz?

‘ERKEN GENEL SEÇİM OLACAK VE BU SIĞINMACILAR GİDECEKLER’

Kayseri’de maalesef çok üzüntü verici bir olay yaşadık. Suriyeli bir çocuk bir Suriyeli tarafından taciz edildi. Kayseri’de buna halkın tepkisiyle karşılaştık. Vali ‘Çocuk Suriyeli’ dedi. Sayın vali bu ülkede tacize uğrayan çocuğun uyruğu sorulmaz. Utançtır, istifa et. CHP olarak halkı sağduyuya davet ediyorum. CHP olarak sığınmacılarına büyük sorun olduğunu ve çözeceğimize söz veriyorum. Ancak bayrağımızın Suriye’nin kuzeyinde alçakça saldırıya uğraması kabul edilemez. Siz kimsiniz? Biz ‘Bu ÖSO’yü beslemeyin’ dediğimizde Sayın Erdoğan ‘Onlar Kuvay-i Milliye’ dedi. Çıkıp bunun hesabını vermelisin. Desteklediğin gruplar bayrağımızı yakıp TIR’lara zarar veriyor. Kuvayı Milliye, bayrak, asker, şehit derken bin kere düşünmeniz lazımdı. Dışişleri Bakanı elinden gelse Suriye’deki bu saldırganları koruyacak. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Hiç kimse ülkesine bu ihaneti etmez. Bugün bunları yaşıyorsak bunun nedeni sığınmacı politikasıdır. Söz veriyoruz erken genel seçim olacak ve bu sığınmacılar gidecekler.

‘BUNLAR ÇÖZEMEYECEK AMA BİZ BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ’

Bugün milli maç var, Kayseri’de Konya’da toplu halde milli maç izlenmesi yasaklanıyor? Neden? 85 milyon barbar değil. Sen bir tedbir alacaksan Suriye’nin kuzeyinde bayrağımızı yakanlara karşı tedbir alacaksın. Vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Bunlar çözemeyecek ama 2026, 2027’de biz bu sorunu çözeceğiz.”

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Kaynak: Gerçek Gündem