Merih Demiral'a Sahip Çıktı: Bahçeli'den UEFA’ya 'Kırmızı Kart'

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. MHP liderinden soruşturma kararına sert tepki geldi.

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Merih Demiral'a Sahip Çıktı: Bahçeli'den UEFA’ya 'Kırmızı Kart'

Euro 2024 son 16 turunda Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, Merih Demiral'ın golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den UEFA'nın soruşturma kararına sert tepki geldi. Bahçeli, "Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın. fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

UEFA'dan Merih Demiral Hakkında 'Bozkurt' SoruşturmasıUEFA'dan Merih Demiral Hakkında 'Bozkurt' SoruşturmasıSpor

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