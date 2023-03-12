Meral Akşener ve Mansur Yavaş afet bölgesinde | Akşener'den Erdoğan'a: 'Bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan afet bölgesi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Akşener ve Yavaş, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ: ARTIK SİYASİ TARTIŞMALARA ALDIRMIYORUZ

Mansur Yavaş yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin afet bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yavaş, 500'ün üzerinde personelin bölgede görevine devam ettiğini vurguladı. Yavaş; su, hijyen, defin gibi pek çok ihtiyaç için çalışmaların yapıldığını vurguladığı açıklamasında Ankara'daki hizmetler aksatılmadan afet bölgesinde yaraların sarılması için seferberliğin sürdürüleceğini, ihtiyaç kalmadığında Ankara'ya dönüleceğini ifade etti.

Afet bölgesindeki çalışmaların ve yaraların sarılması için yürütülen seferberliği siyasi polemiklere alet edildiğini hatırlatan Yavaş, "Bunlarla ilgili zaman zaman polemik yapmak isteyenler var. Biz polemiklere girmiyoruz. İşimizi yapıyoruz, biz Kahramanmaraş halkı için buradayız. İstisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada biz siyasi tartışmalara artık aldırmıyoruz çünkü söylediğim gibi biz insani, kamu vazifemizi yapmak için buradayız" diye konuştu.

MERAL AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A: İKİ AYDA BU İNSANLARA ACI ÇEKTİRMEYİN

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, yaptığı açıklamada çağrıda bulunarak; "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin. 1999 depremini yaşamış biri olarak söylüyorum. Güçler birleştirilmediği takdirde, ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır. Erdoğan, bırakın artık şuculuk, buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesini ziyaret eden Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GEZDİĞİMİZ HİÇBİR YERDE ROZET TAKMADIK

Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarımda rozet takmadı. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan yurttaşımız bir karar verecek. İlk gördüğümüz manzara gerçekten büyük bir afetti.

İlk geldiğimde gördüklerimin üzerine bugün gördüklerim, samimiyetle söylüyorum depremzede olarak söylüyorum, gerçekten göğsümü kabarttı kendimi çok iyi hissettim. Felaketi yaşayanlar, buna maruz kalanlar o dönemi unuttuğunu zanneder ama ilk tetiklendiğinde ortaya çıkar. Bunu iktidarın yapması gerekiyordu. Belediyelerin yapması gereken iş başka.

ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin.

1999 depremini yaşamış biri olarak söylüyorum. Güçler birleştirilmediği takdirde, ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır. Erdoğan, bırakın artık şuculuk, buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin.

KİMSE KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİL

Seçim bir rekabet ortamıdır. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz söyleyeyim, bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere.