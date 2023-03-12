Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AKP'yi savunmak için vefat eden Deniz Baykal'ı hedef gösterdi

Artan enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz ile birlikte yurttaşların yaşadığı sorunlar artarken AKP’li bürokratların birden çok kurumdan yüz binlerce liralık maaş almasına yönelik tepkiler artıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan, Mahmut Gürcan, Cengiz Yavilioğlu, Selim Dursun ve Enver İskurt 'çoklu maaş' alan AKP'li bürokratlar olarak gündeme gelmişlerdi.

YENİ AKİT YAZARI ALİ KARAHASANOĞLU ŞUBAT AYINDA HAYATINI KAYBEDEN DENİZ BAYKAL'I HEDEF GÖSTERDİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında; bürokratların çok maaş almasını eleştirenleri hedef aldı.

"Şu solcular var ya, şu solcular..." diyen Karahasanoğlu, "Kendileri her yolsuzluğun kralını yaparlar... Yaptıklarının tamamını, dindar insanlara yüklerler..." ifadeleriyle AKP'ye eleştirilere tepki gösterdi.

AKP'ye yöneltilen her eleştiriyi 'iftira' olarak tanımlayan Ali Karahasanoğlu, 11 Şubat'ta yaşamını yitiren, vefat ettiği tarihte milletvekili olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı da şu sözlerle hedef gösterdi:

Solcuların başkalarını “bankamatik memur”lukla suçlarken..

Başkalarını “Bir kişiye üç-beş maaş” almakla suçlama yöneltirken.

Kendilerinin bu anlamda nasıl uç örnekler verdiklerini gösterelim, ispatlayalım..

Yakın tarihte vefat etti..

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Türkiye’nin en açık, en kesin, en tartışmasız bankamatik memurudur..

Niye?

2017 yılında felç geçirmiştir..

Ve iyileşmediği halde.. Konuşma, yürüme ve diğer hayati faaliyetlerini büyük oranda kazanmadığı halde..

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2018 milletvekili seçimlerinde tekrar milletvekili adayı yapılmıştır..

Ve o tarihten, ölümüne kadar. Yaklaşık 5 yıl boyunca, sadece 3-4 defa gittiği TBMM üyeliği ile milyonlarca lira maaş almıştır.

Bundan daha net, daha açık, daha kesin bankamatik memurluk olur mu?"

MİLLET İTTİFAKI'NA İMAMOĞLU VE YAVAŞ ELEŞTİRİSİ

Ali Karahasanoğlu yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilme kararının alınmasına birden fazla maaş alacakları gerekçesiyle tepki gösterdi.