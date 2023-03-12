'Ülkücü tavır' harekete geçiyor: 'Hedeflerinde sadece AKP yok, MHP yönetimi de var'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanlarından oluşan 'Ülkücü tavır' platformunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için harekete geçtiğini aktardı: "Hedeflerinde sadece Erdoğan ile AKP yok, MHP yönetimi de var."

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'Ülkücü tavır' harekete geçiyor: 'Hedeflerinde sadece AKP yok, MHP yönetimi de var'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık iki ay kala eski Ülkü Ocakları genel başkanlarından oluşan 'Ülkücü tavır' platformunun da harekete geçtiğini anlattı. 

MHP'den ihraç edilen ya da istifa edip herhangi bir parti çatısı altına girmeyen isimlerden oluşan bu grubun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adayı desteklemek için prensip kararı aldığını aktaran gazeteci, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde ülkücülerin Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini sağlamaya çalışacaklar. Bunun için de ellerinde çok güçlü bir gerekçe de var; MHP içinde ciddi kırılma yaratan eski yol arkadaşları Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yapılan suikast ve bunu çözme sözü veren Kılıçdaroğlu. Bir hafta sonra Ankara’da toplanacak olan Platform, seçime kadar kullanacakları zeminleri belirleyecek, medyayı kullanmayı ya da il il, ilçe ilçe dolaşmayı karara bağlayacaklar. Hedeflerinde sadece Erdoğan ile AKP yok, MHP yönetimi de var."

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Etiketler
Ülkü Ocakları MHP AKP Kemal Kılıçdaroğlu
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