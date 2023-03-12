Hadi Özışık'ın programında anlatılan anket, bahis sitesinin sonuçlarıymış

İktidara yakınlığıyla bilinen, ancak son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşasından sonra AKP'yle arası açılan gazeteci Hadi Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, önümüzdeki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bir bahis sitesinde yer alan oranları 'anket' diye anlattı.

Diyadin'in verdiği oranlar şöyleydi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60.5, 'Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.4.

Gerçekler ise, programda söz konusu verilerin dayandırıldığı kuruluşun adı ortaya çıkınca netleşti: 'Election Betting Oddsanket.'

Teyit.org, konuyla ilgili araştırmasında şunlara yer verdi:

"Program izlendiğinde verileri paylaşan Osman Diyadin’in 'Election Betting Odds' adlı internet sitesini verilerin kaynağı olarak gösterdiği anlaşılıyor. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde sitenin bir anket kuruluşuna ait olmadığı görülüyor.

Sitede, FTX, Betfair, PredictIt, Smarkets ve Polymarket gibi bahis sitelerinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanabileceğine dair açılan bahislerin canlı ortalamaları gösteriliyor.

11 Mart 2023 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi adayın kazanabileceğine dair bahis oranları ise şu şekilde:

Yani görseldeki değerler bir anketten çıkan sonuçlar değil. Election Betting Odds’dan farklı ülkelere dair seçim bahislerinin canlı ortalamalarına da ulaşılabiliyor.

SEÇİM BAHİSLERİ 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE DE GÜNDEM OLDU

Seçim bahisleri ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde oldukça popüler. Öyleki Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık seçimlerinde bir milyar dolardan fazla bahis yapıldığı tahmin ediliyor.

Bahis şirketleri 2019 Yerel Seçimlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir için hangi partinin belediye başkan adayının kazanacağına dair de bahis açmıştı."