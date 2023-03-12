Fındıklı'da Tohum Şenliği başladı: ‘Rize tarikatların, şeyhlerin şehri bilinir oysa devrimcilerin, demokratların şehridir’

Rize’nin Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Ziraat Odası ve Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde, 5 milyon yerli, doğal ve geleneksel tohum vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

“TOHUM, EMPERYALİZME BAĞIMLILIĞI AZALTAN BİR GERÇEKLİKTİR”

Rize Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Ziraat Odası ve Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte 11 Mart’ta Hayati Aykut Parkı’nda geleneksel doğa tohumları için buluşuldu.

CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Tohum Takas Şenliği’nin başlangıcını Gerçek Gündem’e şöyle anlattı:

“Geleneğimizi, geleceğe taşıyacağız sloganı ve meci kültürü ile 2019’da tohum takas şenliklerine başladık. İlk yıl 100 bin fide dağıtmıştık. Çok talep olunca bu sefer tohuma çevirdik. İkinci yıl; bir milyon Fındıklı’da bir milyon da İBB’nin Tarım Fuarı’nda tohum dağıttık. Bu yıl 5 milyon civarında tohum dağıttık.”

Çervatoğlu, “Tohum, emperyalizme bağımlılığı azaltan bir gerçekliktir ve buna göre çalışıyoruz” sözlerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Hibrit tohumlara karşı, zehirli bahçelerde zehirli gıdalar üretilmesine karşı Fındıklı halkı olarak ‘Tohum, özgürlüktür’ diyoruz. Önümüzdeki yıllarda yakın ilçeler arasında, örneğin Çayeli’nde de benzer bir çalışma yapmayı düşünüyoruz.”

“RİZE, YENİDEN CUMHURİYET KENTİ OLDUĞUNU GÖSTERECEK”

Çervatoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına Rize halkının nasıl baktığına ilişkin sorumuza ise şöyle yanıt verdi:

“Gerek Fındıklı’da gerek bulunduğumuz yerlerde Genel Başkanımızın aday olması gerektiğini ve bu süreci tarafsızlıkla yöneteceğini her zaman savunduk. Özellikle Fındıklı, Ardeşen yani Lazların yaşadığı coğrafyada Genel Başkanımızın aday olması olumlu ve sevinçle karşılandı.

Cumhuriyet’in ikinci yüz yılındaki yeniden inşa sürecine Rize’den de katkı sunacağız. Rize genellikle tarikatların, şeyhlerin şehri bilinir, oysa devrimci, demokratların şehridir ve her dönem CHP’li milletvekili çıkaran bir ildir. Rize, son 40 yılda siyasi deprem yaratan, bu ülkenin genleri ile oynayan, Cumhuriyet değerlerinin aydınlanmacı, eşitlikçi, özgürlükçü felsefesini yok sayan Karadenizliler olarak akılda kaldı ve tarikat, şeyhlerle anılmaya başlandı. Rize aslında Cumhuriyet kentiydi. Rize halkı ve Fındıklı, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyarak yeniden Cumhuriyet kenti olduğunu gösterecek.”