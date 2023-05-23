Meral Akşener: 'Sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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28 Mayıs seçimlerine günler kala siyasetçilerin propaganda çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 

AKŞENER: 'GÜNEY ORDU'SU KURACAĞIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında bir kesit paylaştı. 

Akşener videoyu "Sınırlarımızın kevgire döndüğü bir tabloda, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bekayı muhafaza etmeleri mümkün değildir. İşte bu yüzden biz gelir gelmez; Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" notuyla paylaştı.

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