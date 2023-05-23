İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "montaj" tepkisi: Hiçbir devlet insanı bu ülkeye bu kadar utanılacak bir an yaşatmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de yurttaşlarla buluştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakibi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosuna PKK lideri Murat Karayılan'ın eklenmesine ilişkin montaj itirafına tepki gösterdi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada "Akşamki kumpası gördünüz. Kendini ele verdi. Bir Müslüman yalan söyler mi? Bir Müslüman iftirada bulunur mu? Ben burada milletime sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar utanılacak bir an hiçbir devlet insanı bu ülkeye yaşatmamıştır" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Benim genel başkanımın seçim videosunun sağına solu bir takım grupları ekledi. Montaj da olabilir dedi. Ben utandım. Umut ederim ona oy veren insanlar bunu görecekler. Yalancının mumu yatsıya kadar yana. Bunun da mumu pazar gününe kadar. Bunları tek derdi var. Hiç kimsenin birbirinden farkı yok. Kardeşim giyimine kuşamına bak. Ya burada annelerim, bacılarım, teyzelerim var. Şurada her görüş var. Bunun adı millet olmak. Bir ülkeyi yöneten bir akıl kendine oy vermeyen terörist der mi? Kardeşim biz terörle mücadelede hep bir aradayız. Barış ve huzur içerisinde olalım istiyoruz. Ama benim 86 milyon insanım vatanseverdir.

Ben ne diyorum biliyor musunuz? Seni Allah'a havale ediyorum. Allah bu düşünceden bu milleti korusun."