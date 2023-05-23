İsmail Saymaz: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi'nin kararına dair açıklamalarda bulunmuş; Özdağ, "Süreçle ilgili oldukça olumlu gelişmeler var ancak henüz sonuca ulaşmadık. Bugün Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantımız daha var" diye belirtmişti.

Özdağ açıklamalarının devamında, "Yarın sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz. Sunduğumuz şartlar için mesafe kaydedildi. Fakat yüz yüze görüşmeler yapılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SAYMAZ: 'ANLAŞTILAR'

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimleri için anlaştığını öne sürdü.

Yarın açıklama yapılacağını belirten Saymaz, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı. Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.