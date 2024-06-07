İYİ Partili vekilden dikkat çeken mesaj: Meral Akşener, Devlet Bahçeli ile görüşecek mi?

İYİ Parti'nin bir önceki genel başkanı Meral Akşener, iki gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüşmüştü. Saçını sarıya boyayan Akşener’inse yeni imajı dikkat çemişti.

Akşener’in Erdoğan görüşmesi hakkında iki isimden de henüz açıklama gelmedi. İYİ Parti’de genel başkan adayı olan ancak kazanamayan Ankara Milletvekili Koray Aydın, Meral Akşener'in Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğinin açıklanması çağrı yapmıştı. Aydın, "Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma" algısı uyandırması durumunda İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacağını belirtmişti.

SIRADA BAHÇELİ Mİ VAR?

Konuyla ilgili Halk TV'de konuşan gazeteci Orhan Uğuroğlu, yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

İYİ Partili bir milletvekilinin kendisine mesaj attığını söyleyen Uğuroğlu, Meral Akşener'in kısa süre içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşebileceğini iddia etti.

İddiasını ismini vermediği İYİ Partili bir milletvekiline dayandıran Uğuroğlu, şunları söyledi:

"Görüşmede Bahçeli'nin de adı geçmiş. Ya Erdoğan teşekkür ederek 'Bahçeli'ye de gitseniz iyi olur' demiş ya da Akşener Erdoğan'a 'Sizi ziyaret ettim, Bahçeli'yi de ziyarete giderim' demiş."

Söz konusu bilginin İYİ Parti kulislerinde birkaç gündür yayıldığını dile getiren Uğuroğlu, Koray Aydın'ın paylaşımının da bu söylentilerle ilgili olabileceğini öne sürdü.