Akşener Erdoğan'dan aylar önce ricada bulunmuş: “Bu iki milletvekilini partiye almayın”

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ricasını bugünkü köşesine taşıdı.

Akşener'in iki milletvekili için rica bulunduğunu aktaran Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan ile Özgür Özel arasında normalleşme rüzgârları eserken, CHP ile İYİ Parti arasında sert bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın kaynağında İYİ Parti’den istifa eden parti yöneticisi ve milletvekillerinin CHP’ye katılmaları.

Özgür Özel, salı günkü grup toplantısında Antalya Milletvekili Aykut Kaya’ya CHP rozetini taktı. Ne kadar doğru orasını bilmiyorum ama İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, Aykut Kaya’nın CHP’ye alınmaması için ricada bulunduğu kulislere yansımıştı. Ancak ricası dikkate alınmayıp katılım gerçekleştirilince Müsavat Dervişoğlu, çok sert tepki gösterdi.

GÜNEŞ MOTEL BENZETMESİ

Doğrudan Özgür Özel’i hedef aldı. “Güneş Motel” benzetmesi yaptı. “Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması ayıp ve utanç vericidir” dedi.

Siyasette milletvekili transferi ilk kez olmuyor. Ama bunlar siyaseti çirkinleştiren şeyler. Bir de işin Müsavat Dervişoğlu’nun ricasıyla ilgili yüzü var. Tabii eğer doğruysa.

Bu konuda yakın geçmişten bir örnek vermek istiyorum.

İKİ MİLLETVEKİLİ

Seçimlerden sonra İYİ Parti’de kıyamet kopmuştu. Partinin kasasında para olmadığı tartışmaları ile cinsel taciz iddialarının ayyuka çıkması milletvekillerinin istifasına neden olmuştu. O dönemde iki milletvekilinin AK Parti’ye katılacağı söyleniyordu.

AKŞENER’İN ERDOĞAN’DAN RİCASI

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu iki milletvekilini partiye almayın” diye bir mesaj iletti. Sonra ne oldu? O milletvekilleri AK Parti’ye katılmak istediler ama Erdoğan hiçbir zaman o kapıyı açmadı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan, Akşener görüşmesi vardı. Bu anekdotu hatırlatmak istedim."