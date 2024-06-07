Kadıköy Belediyesi'nden 'kardeş İsrail şehri' kararı

Kadıköy Belediye Meclisi, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile 2007 yılında yapılmış olan kardeş şehir protokolünü sonlandırdı. Geçtiğimiz aylarda Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail ile kardeş şehir protokolü bulunan belediyeleri protesto etmişti.

Kadıköy Belediyesi'nden 'kardeş İsrail şehri' kararı

Kadıköy Belediye Meclisi, Haziran ayının 1. birleşiminin 1 maddesini görüşmek üzere toplandı. Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile yapılmış olan kardeş şehir protokolününün sonlandırma önerisi görüşüldü. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen teklif yazısında 2007 yılında Meclis Kararı ile kardeş şehir protokolü yapılan İsrail - Tel Aviv Petah Tikva Belediyesi Kardeş Kent ilişkisinin, yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi “kardeş şehir” protokolünün sonlandırılmasına oybirliği ile karar verdi.

PROTESTO EDİLDİLER

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail ile kardeş şehir protokolü bulunan belediyeleri protesto etti.

Kadıköy Belediyesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan gruptakiler, "İsrail kanlı elini Refah'tan çek" ve "Gazze'ye özgürlük, soykırımı durduralım" yazılı pankartlar açtı, İsrail aleyhine slogan attı.

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Kaynak: ANKA

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