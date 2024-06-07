TBMM’de yolsuzluk tartışması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında "AKP'ye yakın 11 firmanın Et ve Süt Kurumu üzerinden et vurgunu yaptı" iddiası üzerinden tartışma yaşandı.

"BU HIRSIZLIĞA ORTAK OLMAYIN”

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürmen teklifin 8. maddesi üzerine Genek Kurul'da yaptığı konuşmada, "et vurgununun" nasıl gerçekleştiğini anlatarak, "Ben buradan Et ve Süt Kurumuna da Rekabet Kurumuna da çağrı yapıyorum ve -AKP’li değil- AK Parti’lilere de çağrı yapıyorum: Bu hırsızlığa, vurguna ortak olmayın, vatandaş ucuz et yesin Kurban Bayramı öncesinde" dedi.

"BU TÜR İTHAMLARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Öztürkmen'in konuşması sırasında AKP sıralarından itirazlar yükseldi. Ardından AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sataşma nedeniyle söz alarak, "Kürsüde partimize yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeler söylenmiştir. AK Parti her yönüyle her açıdan temiz, hem siyasetiyle hem her yönüyle yolsuzlukla, haksızlıkla mücadele eden bir anlayıştır, bir siyasi harekettir. Burada genelleme yaparak partimize, grubumuza yönelik bu tür ithamları asla kabul etmiyoruz ama kim yanlış yaptıysa suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gereğince, bu anlamda gerekli hukuki yollara başvurulabilir" dedi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak düzeltme yapmak istediğini söyledi. Başarır, "Bir genelleme yapmadı, yani ayırdı. 'Aranızda bazı arkadaşlar' dedi. Şuna ben karşıyım, hep de söylüyorum: 'Hepiniz hırsızsınız.' Hayır ya, böyle bir laf yok. Tabii ki içinizde birçok arkadaşımız işiyle, gücüyle helal ekmek yiyen arkadaşımızdır ama yanlış insanlar da var, bunları söylemek zorundayız" diye konuştu.

"YANLIŞLARIN BİRİ BULUNDU"

AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek'in hem Öztürkmen hem de Başarır konuşurken sürekli araya girip "isim verin" diye tepkisini göstermesi üzerine Başarır, "Bu kadar insandan birisi sürekli bağırdığına göre yanlışların biri bulundu orada ama genelleme yapmadı, kesinlikle genelleme yapmadı; gayet de sarih bir şekilde derdini anlattı" yanıtını verdi.

"BU DİL BİZE DE BURAYA DA YAKIŞMIYOR”

Yeniden söz alan Gül ise, 'Bazı, diyerek bile yapılan bir genelleme AK Parti’ye yapılan bir töhmettir. Bunu kabul etmediğimizi, bu anlamda, bu dilin bize de buraya da yakışmadığını düşünüyorum. Hasan Bey’den de bu konudaki beyanı açısından özür dilemesi ona yakışacak bir davranış olacaktır diye söylüyorum" açıklamasını yaptı.

"EVET BAZI AK PARTİ'LİLERDE SIKINTI VAR"

Başarır ise "Milyonlarca liralık saat hediye alan Zafer Çağlayan, kendi bakanlığından dezenfektan satan Ticaret Bakanı… Şimdi, bunlar 'bazı AK Parti’liler' değil mi? Bunları söyleyebilir ama 'hepiniz' demesinin yanlış olduğunu ben de söylüyorum. Evet, bazı AK Parti'lilerde sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"22 YILDA ADI YOLSUZLUĞA BULAŞMIŞ AK PARTİ'Lİ YOK MU"

Hasan Öztürkmen de "Ben sözümde bilerek, isteyerek 'AK Parti’lileri tenzih ederim' dedim, 'bazı AKP’liler' dedim. Bu 22 yıllık AKP iktidarında adı yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmış hiçbir AK Parti’li yok mu" diye sordu.