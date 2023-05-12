Memleket Parti İl Başkanı istifa etti, AKP'ye geçti

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, istifa ederek Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. AKP Aksaray İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.

Son Güncelleme:
Memleket Parti İl Başkanı istifa etti, AKP'ye geçti

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini bildirdi.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Seçim

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını" öne sürdü.

Künt yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."

AKP Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.

Etiketler
Memleket Partisi
Son Güncelleme:
Barış Terkoğlu: Temel Karamollaoğlu Berlin'de camiye alınmadı Barış Terkoğlu: Temel Karamollaoğlu Berlin'de camiye alınmadı
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
Diyanet, AKP'nin seçim propagandasını Cuma Hutbesi'ne taşıdı Diyanet, AKP'nin seçim propagandasını Cuma Hutbesi'ne taşıdı
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç belli oldu Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor