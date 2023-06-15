Melek Mosso konseri nedeniyle lince uğrayan AKP'li başkan görevden alındı

AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konseri düzenlemesiyle artan eleştirilerin ardındna görevden alındı.

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Melek Mosso konseri nedeniyle lince uğrayan AKP'li başkan görevden alındı

Şarkıcı Melek Mosso'yu sahneye çıkardığı için AKP'liler tarafından lince uğrayan Tekirdağ Süleymanpaşa'nın AKP'li Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; gelen tepkilerin ardından özür dilemiş, Yüksel "Özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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ÖZÜR YETMEDİ

Sanatçı Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındığı öğrenildi.

YERİNE BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

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Cüneyt Yüksel Melek Mosso AKP
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