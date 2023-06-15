Melek Mosso konseri nedeniyle lince uğrayan AKP'li başkan görevden alındı

Şarkıcı Melek Mosso'yu sahneye çıkardığı için AKP'liler tarafından lince uğrayan Tekirdağ Süleymanpaşa'nın AKP'li Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; gelen tepkilerin ardından özür dilemiş, Yüksel "Özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR YETMEDİ

Sanatçı Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındığı öğrenildi.

YERİNE BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.