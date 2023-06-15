Adalet Yürüyüşü'nün 6. yılında Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: 'Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 6. yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Adalet Yürüyüşü'nün 6. yılında Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: 'Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı'

2017 yılının Haziran ayında İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nü başlatmış; Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümüştü. Kılıçdaroğlu yürüyüşünü, Maltepe Meydanı'nda yaptığı mitingle sonlandırmıştı. 

6. YIL DÖNÜMÜNDE PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 6. yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi" diyen Kılıçdaroğlu, "Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı" ifadelerini kullandı. 

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