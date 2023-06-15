Medrese öğrencisi ahırda ölü bulunmuştu: Meclis gündemine taşındı

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekilleri, 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle gündeme gelen Semerkand adlı vakfa bağlı medresenin Menzil tarikatı ile ilişkisini TBMM gündemine taşıdı.

Medrese öğrencisi ahırda ölü bulunmuştu: Meclis gündemine taşındı

Şanlıurfa’da dört gün önce kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın, gönderildiği kaçak Kuran kursunun beş metre kadar yakınında bulunan ahırda asılı halde bulunduğu öğrenilmiş, söz konusu olay adeta infial yaratmıştı. 

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekilleri Dilan Kunt Ayan, Ömer Öcalan ve Ferit Şenyaşar, Urfa'da Semerkand isimli vakfın denetimindeki medreseye zorla gönderildiği, birkaç kez kaçma girişiminde bulunduğu belirtilen ve medresenin yanındaki bir ahırda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın şüpheli ölümünü Meclis gündemine taşıdı.

"GÖZALTINA ALINAN VAR MI?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verilen önergede, yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi kimsenin gözaltına alınıp alınmadığı soruldu.

Bakanlara "Menzil tarikatının bu medrese ile olan ilişkisi nedir? Medrese tarikat tarafından yönetilen bir medrese midir? Tarikatın yöneticileri, liderleri hakkında bu konuya dair bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bu konuya dair adım atılıp başlatılacak mıdır?" diye soruldu.

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