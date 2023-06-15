Yeni dönem başladı... CHP'de örgütlenme Engin Özkoç'a emanet edildi

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), örgüt içinde ve Türkiye genelinde yeni formül arayışına girdi. Yeni bir örgütlenme dönemine giren CHP'de örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yerine 7 ayrı bölge için ayrı ayrı görevlendirme yapacağı ifade ediliyor.

PARTİ ÖRGÜTLERİNDEN ENGİN ÖZKOÇ SORUMLU OLDU

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın aktardığı yeni gelişmeye göre Kılıçdaroğlu, örgütlerden sorumlu olarak Engin Özkoç'u atadı. Engin Özkoç, Parti Meclisi Üyesi olmadığı için Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilemedi. Bu nedenle Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı olarak 'Örgütlerden Sorumlu Genel Koordinatör' görevine getirildi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İN FORMULÜNÜ UYGULUYOR

Seçimlerden sonra örgütü kendine bağladığı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liste dışı bırakarak bu alanı boş bırakmıştı. Kılıçdaroğlu, 7 bölge için örgütlerden sorumlu kişiler belirleyecek, bölge sorumluları bu görevi yürütecek.

MYK’de örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı kaldıran Kılıçdaroğlu’nun bir süredir parti örgütleriyle ilgili bir danışmanın görevlendireceği de konuşuluyordu. CHP’li parti kaynaklarının belirttiğine göre, Kılıçdaroğlu bu konuda 7 ayrı bölgede ayrı ayrı kişilere yetki verecek ve ilgili çalışmaları görevlendirdiği sorumlular üzerinden yürütecek. Bu yöntem daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından uygulanmıştı.

YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ: BİR KOORDİNATÖR YEDİ SORUMLU

Artı Gerçek’e durumu değerlendiren kaynaklar, her bölgeden bir sorumlu kişinin olacağı modelinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor. CHP kaynakları, koordinasyonunda şöyle işleyeceğini ifade etti: Türkiye’nin her bölgesi için o bölgedeki örgütlenmeden sorumlu bir kişi olacak. Bu kişilerin hem kendi aralarında hem Ankara ile iletişimlerini kolaylaştırmak için de 7 sorumlu bir koordinatöre bağlı çalışacaklar.

Seçimlerden önce MYK’de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini Oğuz Kaan Salıcı yürütüyordu. Seçimlerden sonra atanan yeni MYK’da Kılıçdaroğlu, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atamadı, kendi sorumluluğuna aldı. Bu durum Kılıçdaroğlu örgütleri kendine mi bağlıyor soru işaretine neden olmuştu. Kaynakların aktarımı dikkate alındığında yeni uygulama nedeniyle bu ara formülün tercih edildiği kanaati baskın hale geliyor.