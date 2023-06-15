Kayıhan Pala, kızamık salgını için bakanlığı göreve çağırdı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, kızamık vakalarında bir önceki yıllara göre olağanüstü artış karşısında Bakanlığın aldığı önlemleri sorarak verdiği önergeyle göreve çağırdı.

Kayıhan Pala, kızamık salgını için bakanlığı göreve çağırdı

Prof. Dr. Pala, Ülkemizde Dünya Sağlık örgütü veritabanına göre 2021 yılında toplam 51 ve 2022 yılında toplam 125 vaka görülmüş olmasına karşın, 2023 yılının ilk iki ayında şimdiden 343 doğrulanmış vaka görülmesinin halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu söyleyerek; vakaların yaş ve coğrafi ile aşı durumlarının bir an önce Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Güvenli ve uygun maliyetli aşısı olan kızamık hastalığının ancak iyi bir sağlık sisteminde sorun olmaktan çıkacağını söyleyen Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala, 2023 yılında aylara göre doğrulanmış ve kuşkulu kızamık vaka sayıları ve bunların hangi illerde görüldüğü ile ilgili bilgilerin ve Bakanlığın bu konu üzerine oluşturduğu planlamaların yazılı olarak cevaplanmasını istedi.

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