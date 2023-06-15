Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' kararı: Görevlerine son verildi

28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içinde değişim çağrıları yükselmiş, parti MYK'sı tamamen değiştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ADIM

Yeni MYK'nın göreve başlaması sonrası ise Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir adım geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi atanan danışman ve başdanışmanlarının dün itibari görevlerine son verildiği duyuruldu.

CHP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" denildi.