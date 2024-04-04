Melek Mızrak Subaşı'ndan '75 günlük' yönetime tepki: Masası yok, sandalyesi yok, işe gelmiyor ama belediyeden 30 bin TL maaş alıyor!

Melek Mızrak Subaşı, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir önceki yönetimin iş alımına dikkat çekerek, “Masası yok, sandalyesi yok, işe gelmiyor ama belediyeden 30 bin TL maaş alıyor. Son 75 günde 150 kişi işe almışlar" dedi.

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Melek Mızrak Subaşı'ndan '75 günlük' yönetime tepki: Masası yok, sandalyesi yok, işe gelmiyor ama belediyeden 30 bin TL maaş alıyor!

Geçtiğimiz gün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 48.88 oy alarak Bilecik’te seçimi kazanan Melek Mızrak Subaşı, başkan vekilliği görevinin ardından bu sefer belediye başkanı olarak şehrin başına geçti.

Seçimin ardından NOW TV’den İlker Karagöz’ün konuğu olan Subaşı, tepki çeken bir bilgi paylaştı.

Subaşı, “Masası yok, sandalyesi yok, işe gelmiyor ama belediyeden 30 bin TL maaş alıyor. Son 75 günde 150 kişi işe almışlar. Belediyenin aylık geliri 25 milyon TL, maaş ödemesi 30 milyon TL” dedi.

NE OLMUŞTU?

2022’de Bilecik'te İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine vekaleten Melek Mızrak Subaşı bakmıştı.

31 Mart’tan 75 gün önce yapılan seçimde ise Subaşı, bağımsız aday Mustafa Sadık Kaya’ya kaybederek görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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