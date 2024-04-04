CHP MYK seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: "4 yıl boyunca girilmedik mezra bırakılmayacak"

Cumhuriyet Halk (CHP), seçim sonrası ilk MYK toplantısını yaptı. 4 saat süren toplantıda seçim sonuçlarına dair ilk değerlendirmeler yapıldı.

ÖZEL’DEN TEŞEKKÜR, MYK’DA MEMNUNİYET

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tüm MYK üyelerine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği toplantıda her MYK üyesi, kendi alanına dair bilgiler verdi. MYK toplantısında CHP’nin yarım asır sonra birinci parti olmasının memnuniyetinin hakim olduğu ifade edildi.

KURUMSALLAŞMA GÜÇLENDİRİLECEK, 4 YIL BOYUNCA SAHADA OLUNACAK

Partinin seçim sürecinde kurumsal bir çalışma yürüttüğü; seçim güvenliği, hukuki süreç gibi konularda hiçbir sorun yaşanmadığı aktarılırken bundan sonraki süreçte kurumsallaşmanın güçlenmesi için adımlar atılacağı belirtildi. CHP’nin tüm kadrolarının 2028 seçimlerine kadar olan 4 yıllık süreçte Türkiye’nin her yerinde sahada olacakları, ‘girilmedik mezra bırakılmayacağı’ ifade edildi.

MYK toplantısında ayrıca Van’da AKP'li adaya mazbata verilmesi ve Hatay’da CHP’nin itirazı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK

Erken seçim çağrısı gibi bir gündemlerinin olmadığını ifade eden parti kurmayları, önümüzdeki süreçte başta yeni kazanılan belediyeler olmak üzere başarıya odaklanacaklarını aktardı. Kurmaylar toplumun gerçek gündemi olan ekonomiyi ana gündemleri yapmaya devam edeceklerini de söyledi.

BAYRAMDAN SONRA KAPSAMLI SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda bayramdan sonra seçime dair daha geniş perspektifle değerlendirilme yapılmasına karar verildi. Seçim sonuçlarına dair tespitlerin yer aldığı kapsamlı bir raporun hazırlandığı bilgisi de verildi.