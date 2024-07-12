Mehmet Şimşek'ten Fatih Altaylı'ya AJET Yanıtı: 'Şiddetle Kınıyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Fatih Altaylı'nın AJet hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Altaylı, AJet'in bir bakanın eşi ve çocukları için son dakikada başka yolcuların biletlerini iptal ettiğini öne sürmüştü. Bu bakanın Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Şimşek, AJet'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

AJet de Altaylı'nın iddialarının gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını duyurdu.