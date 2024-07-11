İBB Meclisi'nde Geçti: Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı 3’üncü oturumunda Türkan Saylan'ın Arnavutköy’de evinin bulunduğu sokağın adının 'Türkan Saylan Sokağı' olarak değiştirilmesine oy çoğunluğuyla karar verildi.

Daha önce de İBB Meclisi'nde gündeme gelen isim değişikliği AKP’nin çoğunlukta olduğu dönem kabul edilmemişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kararın ardından 'Biz varken geçiremez demişti AKP’liler, millet kararını verdi ve bu kararı geçirdik.' dedi.

'ÇOĞUNLUKTA OLDUĞUMUZDA O İSMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesine karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Biz öncelikle konuya hukuki olarak karşıyız. Bu raporun geçmesi için Çoğunluğunuz yetersiz. Türkan Saylan hakkında önceki söylediklerimizin de arkasındayız. Biz kendisini bilimsel kimliği ile değil, biz onu başörtüsü konusunda tutumu nedeniyle hatırlıyoruz. O zihniyetin önde gelen kişilerinden olduğu için karşıyız. Önderliğini kendisi yapmıştı. Ama o zihniyet mağlup oldu. Ama yine de biz mücadeleye devam ediyoruz. Ve kendisine karşıyız. Başörtülü çocuklara ikna odaları açıldı. Ben kendisine iftira atmadım. FETÖ’nün kendisine kumpas kurduğunu biliyoruz. Ama Çoğunluğu yeniden alırsak biz yine ismi değiştiririz'