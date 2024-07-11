Silahlı Saldırıya Uğramıştı: YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi'den Acı Haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Silahlı Saldırıya Uğramıştı: YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi'den Acı Haber

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevi, yaklaşık 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım servisine nakledilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Timur Sevi bugün tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sevi’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YÜTSO Meclis Başkanına Silahlı SaldırıYÜTSO Meclis Başkanına Silahlı SaldırıGündem

Son Güncelleme:
Muharrem İnce'ye "Sosyal Medya Kumpası" Davası: Mütalaa Açıklandı Muharrem İnce'ye "Sosyal Medya Kumpası" Davası: Mütalaa Açıklandı
Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Serbest Bırakıldı Serbest Bırakılan Gazeteciden İlk Açıklama
ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu
Gelecek Partili Selim Temurci'den AKP'ye Katılma Sinyali Gelecek Partili İsimden AKP'ye Katılma Sinyali
Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı
İBB Meclisi'nde Geçti: Türkan Saylan'ın Adı Beşiktaş'ta Yaşatılacak Bu Kez Türkan Saylan Kazandı
ÇOK OKUNANLAR
Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi
'Cebinde 10 Bin Lirası Olanlar' Diyerek Anlattı: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş