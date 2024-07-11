Silahlı Saldırıya Uğramıştı: YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi'den Acı Haber
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevi, yaklaşık 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım servisine nakledilmişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Timur Sevi bugün tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sevi’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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