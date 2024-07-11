Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Serbest Bırakıldı

Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Suudi Arabistan'da 6 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Demirbaş, "Şanlı Türk devletinin yetkilileri araya girerek yanlış anlaşılmayı giderdi" dedi.

Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Serbest Bırakıldı

Suudi Arabistan'da U19 futbol maçlarını takip etmek üzere görevli giden Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 6 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Demirbaş, "Küçük bir yanlış anlaşılma nedeniyle gözaltına alınmıştım, ancak Türk devletinin yetkilileri araya girerek beni kurtardı" diye açıklama yaptı.

U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alınan ve Taif'te tutulan gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 6 gün sonra serbest bırakıldı.

'ŞU ANDA ÇOK İYİYİM'

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Demirbaş, ''Küçük bir yanlış anlaşılma nedeniyle 5 Temmuz itibarıyla Suudi Arabistan'da gözaltında tutuluyordum. Şu an itibarıyla şanlı Türk devletinin yetkililerinin araya girmesiyle bu yanlış anlaşılma giderilmiş durumda ve şu anda Konsolosluk aracımızla birlikte Cidde'deki temsilciliğimize gidiyoruz. Ben iyiyim. Lütfen yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Kimse haddini aşan açıklamalar yapmasın. Ben şu anda çok iyiyim. Türk devletinin yetkilileri şu anda burada. Kurtarılmamda emeği geçen tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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