Gelecek Partili Selim Temurci'den AKP'ye Katılma Sinyali

Gelecek Partisi kurucularından olan ve geçen seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e giren Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında konuştu. Temurci, Erdoğan'la "memleketin birlik ve beraberliği" ile "merkez sağın birlikte hareket etmesi" konularını görüştüklerini belirtti.

'HERKES ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜYOR'

Temurci, 'Eski bir AK Partili olarak AK Parti’ye mi geçme kararı aldınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bayramdan önce cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeden, genel başkanımız Ahmet Davutoğlu dahil partimizdeki vekillerin de haberi vardı. Cumhurbaşkanımız yıllardır siyaset yaptığımız bir büyüğümüz. Herkes Erdoğan’la görüşüyor. Herkesin görüşmesi de gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, cumhurbaşkanımızın yürüttüğü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi.

Benim cumhurbaşkanımızla görüşmem de doğal. Gayet güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Siyasetin bugünkü durumunu, geleceğini konuştuk. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin hukukunu korumam gerekir. Aynı zamanda birlikte siyaset yaptığımız Ahmet Davutoğlu’nun da hukukunu korumam gerekir. Dolayısıyla şimdi AK Parti’ye geçmekle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.''

'DESTEK VERMEK GEREKİR'

Temurci, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin Gelecek Partisi'ndeki diğer vekillerin de bilgisi dahilinde olduğunu vurguladı. Ancak Temurci, şu an AKP'ye geçme kararı almadığını, süreci ilerlettiğini söyledi. Temurci, "Şimdi siyasette bir ara dönem yaşanıyor. Cumhurbaşkanı'nın özellikle 14 Mayıs seçiminden sonra yaptığı konuşma çok önemliydi. Ruh ve kan değişiminden söz etti. Öze dönüş mesajı verdi. Buna destek vermek gerekir" diye konuştu.

Gelecek Partili Temurci, Erdoğan'la görüşmesinin ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile de görüştüklerini belirtti.

Temurci, "Benim düşüncelerimi, görüşlerimi partideki herkes biliyor. Herkesin bilgisi dahilinde görüşmeler yapıyoruz. Erdoğan’la bir abi-kardeş hukukumuz var. Genel başkanımız Davutoğlu’yla da birlikte AK Parti’den ayrılıp parti kurduk. Parti içindeki değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Kendi içimizde görüşüyoruz. Dediğim gibi; görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen bir süreç var. Şimdi benim ayrılık üzerine konuşmamı beklemeyin lütfen." ifadelerini kullandı.