Türkiye Bu Açıklamayı Bekliyordu: SHP Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu İle Görüştü mü?

SHP Genel Başkanı Burak Çelik, yeni parti kuruluşunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediklerini, web sitelerine yoğun ilgi olduğunu ve CHP gençlik kollarından kişilerin web sitelerini hacklediklerini söyledi.

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Türkiye Bu Açıklamayı Bekliyordu: SHP Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu İle Görüştü mü?

Siyasi gündeme bomba gibi düşen SHP Genel Başkanı Burak Çelik, TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunmuş olduğu programa telefon ile bağlandı.

Çelik, programın konuğu Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın 'Parti kurulurken Kemal beyle istişare yaptınız mı?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Çelik, Avşar'ın sorusuna 'Bu konuda gerekli açıklamayı yapacak ben değilim.' yanıtını verdi.

Burak Çelik, parti kuruluşu sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediklerini belirterek, web sitelerine yüksek sayıda erişim olduğunu ve üye kaydı yapıldığını ifade etti. Ayrıca CHP gençlik kollarından kişilerin web sitelerini hacklediklerini iddia etti.

Canlı yayından bazı açıklamalar;

'TÜM PARTİLERE ALTERNİTİFİZ'

'Biz tüm partilerin alternatifiyiz. Biz birleştirmek istiyoruz. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Bizim bunlara çözüm bulmamız lazım. O kadar çok problem var ki ülkede.'

'Biz partimizi tekrardan faaliyete geçirdik, 5-6 aylık bir çalışma bu. SHP'nin hiçbir problemi yoktur. Kamuoyuna yanlış lanse eden arkadaşlarımıza hukuki süreç başlattık.'

'HERKESİ KUCAKLAYACAKTIK ANCAK...'

'Normalde basın açıklaması yapıp herkesi kucaklayacaktık. Ancak basına yanlış haberler çıkınca basın açıklaması yayımlamak zorunda kaldık.

Bizim DEM Parti ile bir politikamız olamaz. Dem partiyle ne konuşacağız. Bu bayrağı ve Atatürk ilke ve inkılaplarını yok sayan hiçbir partiyle görüşmeyeceğiz.

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