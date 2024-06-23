Mehmet Şimşek, göktaşından vergi almayı düşünmüş

Ekonominin başına geçmesiyle yurttaşa ağır vergiler bindirmeyi planlayan Mehmet Şimşek’in 2015 yılındaki paylaşımı yeniden gündem oldu.

Bingöl’de düşen göktaşlarının yurttaşlarca satılmasının gündeme geldiği o günlerde yaptığı paylaşımda takipçilere şu soruyu sordu: “Göktaşı satışına vergi tartışması. Bingöl Sarıçiçek Köyü'nde göktaşları satışı vergiye tabi mi? Ne düşünüyorsunuz?”

Şimşek’in yaptığı bu ankete katılanların yüzde 27,6’sı alınmalı derken; yüzde 72,4’ü alınmamalı dedi.