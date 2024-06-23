Mehmet Şimşek, göktaşından vergi almayı düşünmüş
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2015 yılında göktaşından vergi alınıp alınmaması gerektiğini takipçilerine sormuş.
Ekonominin başına geçmesiyle yurttaşa ağır vergiler bindirmeyi planlayan Mehmet Şimşek’in 2015 yılındaki paylaşımı yeniden gündem oldu.
Bingöl’de düşen göktaşlarının yurttaşlarca satılmasının gündeme geldiği o günlerde yaptığı paylaşımda takipçilere şu soruyu sordu: “Göktaşı satışına vergi tartışması. Bingöl Sarıçiçek Köyü'nde göktaşları satışı vergiye tabi mi? Ne düşünüyorsunuz?”
Şimşek’in yaptığı bu ankete katılanların yüzde 27,6’sı alınmalı derken; yüzde 72,4’ü alınmamalı dedi.
Göktaşı satışına vergi tartışması. Bingöl Sarıçiçek Köyü'nde göktaşları satışı vergiye tabi mi? Ne düşünüyorsunuz?— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 19, 2015
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