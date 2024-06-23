Koray Aydın, İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanıyor: Yeni parti mi kuracak?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın, bu hafta parti içindeki ekibiyle yapacağı görüşmelerin ardından istifa etmesi bekleniyor.

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Koray Aydın, İYİ Parti'den ayrılmaya hazırlanıyor: Yeni parti mi kuracak?

İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partisinin 5. olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olan ve ilk turda 472 delegenin oyunu alan Koray Aydın'a yakın isimler, Aydın’ın istifa etmesi durumunda, “siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini ve yeni bir parti kurmayacağını” dile getiriyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Aydın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Akşener’i “görüşmenin içeriğine ilişkin bir an önce açıklama yapmaya” davet etmişti.

Aydın ardından da partisine, “Mevcut parti yönetimimiz tarafından Sayın Meral Akşener’in, İYİ Partililerin yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapmaya davet edilmesi şarttır, elzemdir” çağrısında bulunmuştu. Ancak Aydın’ın bu çağrısı karşılık bulmamıştı.

Akşener’in Erdoğan ile görüşmesinden rahatsız olduğu bilinen Aydın’ın, son dönemde partisinin hiçbir programına katılmaması da dikkat çekmişti. Aydın’ın, yeni haftada parti içindeki ekibiyle bir araya gelerek, “İYİ Parti ile yollarını ayıracağı” belirtiliyor. Ancak Aydın’ın partisinden istifa edip etmemesinin “ekibi ile yapacağı görüşmelere bağlı olduğuna” da dikkat çekiliyor.

"KOPUŞLAR OLUR"

Kendisine yakın isimler, Aydın’ın istifa etmesi durumunda, “siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini ve yeni bir parti kurmayacağını” dile getiriyor.

Aydın’ın İYİ Parti’den olası istifasının “hayli gürültü koparacağı” ileri sürülürken istifayla birlikte kendisiyle ortak hareket eden ekipte de kopuşların yaşanacağının altı çiziliyor. Aydın’ın bir süre teşkilat işleri başkanı olarak görev yaptığına işaret edilerek “Aydın’ın partiden istifası beraberinde başka istifaları da getirebilir. İvme kaybeden partinin Aydın’ın istifası ile birlikte daha fazla yara alması aşikâr” değerlendirmeleri yapılıyor.

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