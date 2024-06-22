CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir partinin içindeki iki yönetici, işi baltalamak istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, bu kapsamda dün akşam saatlerinde Malatya’ya geldi. Malatya’daki ilk durağı Yazıhan olan Özel, ardından partisinin Doğanşehir İlçe Başkanlığı’nı ve Doğanşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel ve CHP heyeti, ziyaretlerinin ardından belediyenin önünde toplananlara hitap etti.

Özgür Özel’in Doğanşehir’deki halk buluşmasında yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'BU HÜKÜMET TÜTÜN KARTELLERİNİ KARŞISINA ALMAYA KORKUYOR'

"Bugün milletin barınma sorunu var. Biz adalet dedikçe bunlar yine kıvırmaya, gerçek vergi alınacak yerlerden almak yerine, yine size kemer sıktırmaya, yine sizin sırtınıza binmeye devam ediyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ben çok mücadele gördüm ama en büyük mücadelelerden ve muhalefetin zorluklarına rağmen en başarılı mücadelelerden bir tanesini sizin de ana geçim kaleminiz olan tütün üreticileri içindeyken gördüm. Tütünü ekmek serbest ama satmak yasak. Yolda yakalanınca ağır vergiler var. Dünyanın en güzel tütünü, karıştırmadan içilen, sarmalık tütünü. Tek başına tüketilebilen bu tütünün düşmanı kim biliyor musunuz? Bu tütünün düşmanı dünya devi şirketler. Bu hükümet karşısına Philip Morris’i almaya, British American Tobacco’yu almaya korkuyor. Bu hükümet karşısına çok uluslu tütün kartellerini almaya korkuyor, onları almayınca Doğanşehirlileri, Adıyamanlıları karşısına almaktan korkmuyor. Sizi küçük görüyor, hor görüyor. Tütün üreticisine hapis getirenlere, ekmeğini kazanan, çocuğunu geçindiren tütün üreticisini hapisle ve ağır para cezasıyla tehdit edenlere yazıklar olsun. Tütün üreticisini karşısına alan şunu bilsin; daha önce önce milletvekillerimiz sahip çıktı, yine çıkar. Tütün üreticisinin ihtiyacı olursa Genel Başkan Özgür Özel gelir, o yolu onlarla kapatır ve haklarını alır.

'MÜZAKERE EDECEĞİZ AMA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

38 bin nüfuslu Doğanşehir’in 50 milyon lira borcu var. Belediyeler eskisi gibi değil. Yetkilerini ellerinden aldılar, borçlandırdılar. Yönetirken kötü yönettiler, perişan halde kaldı. Belediye başkanımızın arkasındayım. Türkiye Belediyeler Birliği’nde, sosyal demokrat belediyelerin varlığında elimizden ne gelirse bu belediye için çalışacağız. Bugün siyasette artık gündemi CHP belirliyor. Seçimlere 20 gün vardı. Gündemi bir elimize aldık, bir daha da bırakmadık. Kimseyle kavga niyetinde değiliz. Kavga edenler oldu. Canınız sağ olsun dedik. Küfür edenler oldu. Duymazdan geldik. Ne derlerse desinler, gerçek sorunları konuştuk. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Adına normalleşme diyorlar. Elbette el sıkışacağız, konuşacağız, müzakere edeceğiz ama sonuna kadar mücadele edeceğiz.

'GECE 12'DE KONUŞTUK, BU REZİLLERE SAHİP ÇIKMAYIN DEDİK'

Bir partinin içindeki iki yönetici, işi baltalamak istiyor. Sinan Ateş cinayeti konuşulmasın istiyorlar. CHP ile normal ilişkiler kurulmasın istiyorlar. (Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı saldırı) Arayın dedim MHP’nin Grup Başkanvekilini... Gece 12’de konuştuk. Cevap vermeyeceğiz dedik. İntikam almayacağız ama bu rezillere de sahip çıkmayın dedik. Biz siyaseti elimizdeki mikrofonla, aklımızla, vicdanımızla yapıyoruz. Siyasete kurşunu, kanı karıştırmaya çalışanları kınıyorum. Buradan bütün örgütüme sesleniyorum. Sözüme kıymet veren Cumhuriyet Halk Partililere, Türkiye ittifakında olanlara, bize oy veren 17,5 milyona, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Biz siyasete, şiddeti, kavgayı, gözyaşını geri getirmeyeceğiz.”

Kaynak: ANKA