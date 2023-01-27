Mehmet Metiner'den Akit'e tepki: 'Hiç yakışıyor mu?'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşesini haberleştiren ve “Metiner çılgına döndü. Onu hiç böyle görmediniz” başlığını atan Yeni Akit'e tepki gösterdi. Metiner, "Hiç yakışıyor mu bu başlık? Dostun gülü yaralar bizi asıl" dedi.

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Mehmet Metiner'den Akit'e tepki: 'Hiç yakışıyor mu?'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşesinde “Kim bölücü?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, “Ne Türk’le ne Türklük’le ne de Türkçe’yle bir sorunumuz yok. Olmadı. Olmaz da. Türk bizim kardeşimizdir. Türkçe bizim dilimizdir. Türk’e ve Türkçe’ye gayrı gözüyle bakan bir Kürt’ü kendimizden bilmedik, bilmeyiz” diye belirtti.

Metiner ayrımcılık yapmadığını ifade etti ve tepkiler üzerine, "Düşmanın merdi makbuldür. Lakin bu ülkede mertlik kalmadı ki düşmanlıkta mertlik aransın. Demediğiniz şeyleri demişsiniz gibi aktarıp suçlamalarda bulunmak namertliktir” dedi.

METİNER’DEN AKİT’E TEPKİ

Metiner’in yazısını haberleştiren Yeni Akit ise “Metiner çılgına döndü. Onu hiç böyle görmediniz” başlığını attı.

Metiner, Yeni Akit’in söz konusu haberini paylaşarak gazeteye tepki gösterdi. Metiner, “Hiç yakışıyor mu bu başlık? Dostun gülü yaralar bizi asıl. Kendi düşüncelerimizi aktardığımız yazıya böyle bir başlık, hiç mi hiç yakışmadı” dedi.

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