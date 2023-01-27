İYİ Partili başkan, 7 aylık görevinden istifa etti: 'Belirtemeyeceğim nedenlerden dolayı...'

İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde ’’Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN PAÇACI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Altılı masanın İYİ Parti'deki toplantısı sürerken Cihan Paçacı'dan bir istifa haberi gelmişti.

Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Cihan Paçacı'dan gazeteye verdiği demecin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirttiği bir istifa açıklaması geldi.