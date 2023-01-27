İYİ Partili başkan, 7 aylık görevinden istifa etti: 'Belirtemeyeceğim nedenlerden dolayı...'

Cihan Paçacı'nın istifasının ardından bir istifa haberi de Tunceli'den geldi. Yaklaşık yedi ay önce İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.

İYİ Partili başkan, 7 aylık görevinden istifa etti: 'Belirtemeyeceğim nedenlerden dolayı...'

İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde ’’Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN PAÇACI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Altılı masanın İYİ Parti'deki toplantısı sürerken Cihan Paçacı'dan bir istifa haberi gelmişti.

Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte ''Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil'' diyerek sokağın sesine kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. 

Bu açıklamanın ardından Cihan Paçacı'dan gazeteye verdiği demecin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirttiği bir istifa açıklaması geldi. 

Meral Akşener'in yardımcısı istifa ettiMeral Akşener'in yardımcısı istifa ettiSiyaset
‘Kılıçdaroğlu çıkışı’ istifa getirmişti: Meral Akşener’in Cihan Paçacı sözleri ortaya çıktı!‘Kılıçdaroğlu çıkışı’ istifa getirmişti: Meral Akşener’in Cihan Paçacı sözleri ortaya çıktı!Siyaset
Güvenilir araştırmacılar Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili rapor verdi Güncel 27 Ocak 2023 11:26
AKP'den Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Tartışma konusu bile değil Siyaset 27 Ocak 2023 10:35
Ortak genel merkez kurulacak, ilk hafta kritik makamlara atamalar yapılacak Güncel 27 Ocak 2023 10:26
Meral Akşener’in Cihan Paçacı sözleri ortaya çıktı! Siyaset 27 Ocak 2023 08:23
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de 2018'den sonra her şey değişti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Bir büyükşehirde 2018'den sonra her şey değişti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı
Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi! Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi!
TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi
Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?