Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde neler yaşandı? Güvenilir araştırmacılar Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili rapor verdi

CHP'li belediye başkanlarının Altılı Masa toplantısında önce Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarette adaylık gündeme geldi. Başkanlar, CHP liderine "Sizi aday görmek istiyoruz" dedi, Kılıçdaroğlu da "O konuda bir sıkıntı olmayacak" karşılığını verdi. Güvenilen anketçiler de Akşener'e rapor aktardı.

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Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde neler yaşandı? Güvenilir araştırmacılar Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili rapor verdi

Altılı Masa’nın dün gerçekleşen son toplantısı öncesi, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, aralarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da bulunduğu başkanları, görüşmeden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı adayı olarak destekleyeceklerine dair açıklama yapmayı önerdi. Ancak Kılıçdaroğlu bu teklifi kabul etmedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU’NU ADAY OLARAK AÇIKLAMA İSTEDİ

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazıda, “Katılan bazı belediye başkanlarına sordum. Öncelikle, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun davetiyle değil, kendilerinin randevu talep etmesiyle yapıldığına dikkat çektiler” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, görüşmede yaşananları ise şöyle aktardı:

“Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış.

Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu'na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı.

Kılıçdaroğlu, ‘Bunu yaparsanız, Altılı Masa'daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız’ diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış.

Bazı başkanlar, ‘Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor’ görüşünü dile getirmiş.

Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış.”

“GÜVENDİĞİ BAZI KAMUOYU ARAŞTIRMACILARI DA AKŞENER'E KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASINDA SORUN OLMAYACAĞINI RAPOR ETMİŞ”

Zeyrek, toplantıda yaşananları aktarmayı şöyle sürdürdü:

“Başkanlar ‘Sizin aday olmanızı bekliyoruz’ deyince de Kılıçdaroğlu, ‘O konuda bir sıkıntı olmayacak’ karşılığını vermiş.

Son zamanlarda güvendiği bazı kamuoyu araştırmacıları da Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun kazanmasında sorun olmayacağını rapor etmiş.

Bu gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açabilir. Yine de son düzlüğe girene, aday resmen açıklanana dek sabırla beklemek gerekecek.”

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa Cumhurbaşkanlığı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
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